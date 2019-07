El conductor d’un vehicle hauria perdut el control del vehicle i va topar amb un que venia en sentit contrari

Tres vehicles s’han vist implicats en un accident de trànsit a l’avinguda de salou, davant de l’Estadi Comunal, i ha provocat tres ferits lleus que malgrat ser atesos a l’hospital no tenien cap lesió de gravetat. Els fets han passat als volts de les 19.30 hores i encara es desconeixen les causes oficials que el van provocar però segons informa RTVA, el conductor del vehicle que circulava en direcció nord hauria perdut el control en agafar el revolt que passa per sota del pont i va topar amb un segon que circulava en sentit contrari. Al tancament d’aquesta edició, la