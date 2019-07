“Mai por! A innovar”

El cos de ball del Morabanc vol recuperar l’equip de ‘cheerleaders’ i ho vol fer introduint-hi nois. Ahir es van fer les proves a Caldea per escollir una part dels integrants que hauran d’ajudar a animar el públic perquè tots junts ho transmetin a l’equip de bàsquet.

El Morabanc està decidit a recuperar les Snow Cheers, el cos de ball de l’equip que va desaparèixer la temporada passada. Per fer-ho van convocar ahir una desena de noves aspirants amb una novetat important, també hi havia nois, i és que l’entitat aspira a formar una plantilla mixta on ells participin igual que les noies. “La nostra idea és que dels vuit que sortirem als partits, sis fossin noies i dos nois, per exemple o quatre i quatre. Fins i tot en dies especials, com ara Nadal, podríem sortir tots alhora”, destaca la Tamara Martos, una de les entrenadores