Les previsions macroeconòmiques d’Estadística posen en relleu una caiguda en l’augment del producte interior brut real entre el 2019 i el 2022

L’economia ha entrat en un cicle de desacceleració que es mantindrà com a mínim fins al 2022, segons les previsions macroeconòmiques per a aquest període de temps elaborades pel departament d’Estadística i fetes públiques ahir. Els càlculs del Govern situen en un 2,4% l’increment del producte interior brut (PIB) real –el que es calcula a partir de restar del creixement de l’economia (el PIB nominal) l’índex de preus al consum (IPC), és a dir, eliminant l’efecte de la pujada de preus– per a l’actual exercici. La xifra del 2,4% surt de restar de la previsió del creixement del PIB nominal

