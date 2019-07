Fratini marxa, Franco torna

El nunci apostòlic a Espanya i Andorra deixa de ser l’ambaixador de la Santa Seu als dos països després d’haver renunciat al càrrec. Marxa envoltat de polèmica després d’acusar el govern espa­nyol de fer ressuscitar el dictador.

Han ressuscitat Franco.” Aquestes polèmiques paraules pronunciades pel nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Renzo Fratini, han servit al sacerdot italià per acomiadar-se del seu càrrec després de renunciar-hi. Però no, Fratini no marxa per haver acusat Pedro Sánchez i la resta de l’executiu espanyol d’haver fet reviure el dictador. El sacerdot italià deixa de ser l’ambaixador del Vaticà a Espanya i Andorra, després de 10 anys ocupant el càr­rec, en arribar a l’edat de jubilació que estipula el dret canònic, els 75 anys. El Papa Francesc va acceptar ahir la renúncia de Fratini a ser nunci, un càrrec del