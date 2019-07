Filloy explicarà els treballs de creació de l'institut d'habitatge

El ministre convoca una reunió de la comissió nacional de l’habitatge per a divendres vinent

El Govern donarà a conèixer aquesta setmana els treballs que s’estan duent a terme per posar en marxa l’institut d’habitatge, un dels compromisos electorals de l’executiu de coalició format per Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos. Precisament, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, va convocar ahir una reunió de la comissió nacional de l’habitatge per a divendres vinent. Segons van explicar des del Govern, durant la comissió s’exposaran els treballs que s’estan desenvolupant a hores d’ara per crear l’institut, que “ha d’algutinar totes les polítiques d’aquest àmbit”.

En aquest sentit, fonts de l’executiu van posar en relleu que el