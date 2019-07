Campanya per a l'ús de bosses reutilitzables a la secció de fruita

L’acció es farà demà a vuit centres comercials per reduir el plàstic d’un sol ús

El Govern ha preparat una campanya per impulsar l’ús de bosses reutilitzables a les seccions de fruita i verdura de vuit centres comercials declarats com a productors singulars de residus. L’acció es durà a terme demà coincidint amb el Dia internacional lliure de bosses de plàstic. L’executiu ha adquirit bosses tèxtils que es repartiran als supermercats amb l’objectiu de minimitzar el consum de plàstic d’un sol ús que s’utilitzen, especialment en la compra de fruites i verdures. L’acció s’havia de dur a terme el 5 de juny passat, coincidint així amb la celebració del Dia del medi ambient. No obstant