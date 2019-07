Els centres comercials repartiran dimecres els nous envasos per reduir l'ús de plàstics

Bosses reciclables per a la verdura i la fruita Les bosses tèxtils que es repartiran als centres comercials dimecres SFGA

Actualitzada 01/07/2019 a les 12:15

Redacció Andorra la Vella

Govern celebra dimecres el Dia internacional lliure de bosses de plàstic amb el repartiment de bosses tèxtils reutilitzables a vuit centres comercials per a la secció de fruita i verdura. L'acció té l'objectiu de contribuir a reduir el consum de plàstic d'un sol ús i s'emmarca en la prevenció per sensibilitzar a la població en hàbits de consum més sostenibles i se suma a les mesures del reglament per a la reducció del consum de bosses de plàstic.

Des de l'execuitu es recorda que es triga 3 segons a agafar una bossa de plàstic amb una mitjana de 12 minuts d'ús i si s'abandona a la natura triba 400 anys a degradar-se.