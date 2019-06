La ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, ha formalitzat a Cuba l’adhesió d’Andorra, com a membre de ple dret, del Centre Llatinoamericà d’Administració per al Desenvolupament (CLAD). Amb Andorra, el CLAD està integrat per 22 països d’Iberoamèrica, entre els quals Espanya i Portugal. La seva missió és promoure l’intercanvi d’experiències en la reforma de l’Estat.