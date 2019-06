El nou patronat substitueix a l'anterior Junta Rectora de l'Escola Especialitzada de Meritxell

Neix la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell Els ministres d'Afers Socials, Victor Filloy, i d'Educació, Ester Vialrrubla, durant la signatura de l'acta notarial EENSM

Actualitzada 28/06/2019 a les 11:50

Redacció Andorra la Vella

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell ja és una realitat. Els membres de l'Escola Especialitzada de Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) es van reunir ahir per signar l'acta notarial que dona vida a la nova entitat i suposa la formalització del patronat que substitueix a l'anterior Junta Rectora del centre. A l'acte hi van assistir la presidenta Maria Pilar Díez, mossèn Antoni Elvira com a representant del Bisbat d'Urgell, els ministres d'Afers Socials, Victor Filloy, i d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la directora general de la Cass, Joaquima Sol, Sílvia Bonet com a representant de la societat civil i futura tresorera del patronat i Mertixell Teruel, membre de l'Associació d'Usuaris, Familiars i Representants Legals de la nova fundació. L'organigrama del nou patronat estarà encapçalat pel Copríncep Joan-Enric Vives que exercirà com a president honorífic.

La creació també incorpora una nova imatge corporativa amb un traç més definit que, segons l'entitat, és "tradueix en la solidesa d'un projecte que compta amb 50 anys de trajectòria" i que simula la forma d'unes muntanyes que serveixen "per identificar la institució amb el país i el seu arrelament amb el territori".