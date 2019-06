La societat es felicita per haver guanyat el recurs i espera poder rebre la llicència

Jocs SA veu de forma positiva que el Govern hagi acceptat parcialment el recurs que va presentar contra la denegació de la llicència del casino i considera que “la resolució posa de manifest que l’expedient no s’havia tramitat de forma adequada”. La societat va fer ahir un comunicat en el qual es felicita per “haver guanyat el recurs” i en què es posa “novament a disposició del Consell Regulador del Joc per continuar amb els tràmits necessaris perquè la llicència sigui atorgada en els millors terminis”.

Jocs SA veu que “el fet que la resolució ens torni a situar en el