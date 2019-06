El nombre de detencions va créixer un 45,6% durant l'any passat

La policia va arrestar 1.018 persones, de les quals 644 van passar a disposició judicial

El nombre de detencions registrades durant l’any 2018 va augmentar un 45,6% respecte a les xifres que es van donar un any abans, quan es van produir 699 detencions. Així, la policia va dur a terme l’arrest de 1.018 persones, una xifra que es dispara en comparació amb les que s’han vingut registrant en els darrers anys. De les persones arrestades l’any passat, 644 van passar a disposició judicial. En contrast amb anys anteriors, el 2018 cap persona va ser detinguda per extradició.

Quant a detencions per situació de residència, el grup que ha patit el major augment va ser el