Jordi Torres afirma que la reforma del Codi de circulació apujarà les multes amb l’objectiu de dissuadir els conductors de cometre conductes imprudents

El nou informe Imaca de l’Automòbil Club posa el focus en el comportament dels conductors i en l’augment “alarmant” de les sancions imposades per excés de velocitat o per conduir sota els efectes d’alcohol i drogues. Augments motivats també pel major nombre de campanyes de control a la xarxa viària i que alhora tenen un costat positiu: propor­cionalment, la major vigilància implica conductes més responsables i un nombre menor de sancions. Així, l’any passat se’n van imposar 19.933 davant les 14.834 del 2017, però hi van haver nou campanyes policials i el 2017, cinc. La quantitat de sancions per campanya