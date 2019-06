L'home no ha pogut superar les lesions molt greus que va patir ahir a la tarda mentre feia una ruta per l'entorn del llac canillenc

Redacció Andorra la Vella

Un home de 65 anys ha mort aquesta matinada a l'hospital a conseqüència de les lesions molt greus que va patir ahir a la tarda en caure al llac d'Alba des d'una alçada d'uns 50 metres mentre feia una ruta per la zona de Juclar. L'excursionista, de nacionalitat anglesa, va ser rescatat pel grup de muntanya de bombers i traslladat en helicòpter des de la zona del sinistre, a territori francès, fins al centre hospitalari on va arribar ferit molt greument.

L'accident es va produir pels volts de les set de la tarda i va ser l'acompanyant de l'excursionista, també de nacionalitat anglesa, qui va avisar els bombers que van desplaçar a la zona canillenca els efectius del grup de muntanya. El cap de guàrdia del cos de rescat ha explicat que l'home es va precipitar des d'una cresta per la pedrera fins arribar a l'estany, el que li va produir lesions molt greus per la caiguda agreujades per hipotèrmia per la baixa temperatura de l'aigua. Atesa la gravetat de l'home els bombers van portar el metge al lloc dels fets, on el ferit va rebre les primeres atencions i una vegada estabilitzat va ser traslladat a l'hospital on l'excursionista ha mort hores més tard.