Màxima alerta per risc d'incendis i temperatures de fins a 38 graus

El Servei Meteorològic Nacional alerta que les temperatures registraran el seu punt màxim avui entre 35 i 36ºC a les parròquies centrals i demà es poden enfilar fins als 38ºC al centre i sud del país

Actualitzada 27/06/2019 a les 11:59

Redacció Andorra la Vella

El Servei Meteorològic Nacional ha augmentat el nivell d'avís meteorològic alertant que les temperatures registraran el seu punt màxim, avui entre 35 i 36ºC a les parròquies centrals, i demà es poden enfilar fins als 38ºC al centre i sud del país.

Protecció Civil ha informat de l'activació del protocol d'actuació de prevenció d'incendis forestals, coordinada amb Bombers i la col·laboració del CENMA, a causa de la màxima alerta per perill d'incendi. Per aquest motiu els comuns han de procedir al tancament de barbacoes i zones de berenada, així com la limitació de l'accés a les zones forestals. El comú de la Massana ha anunciat que tanca tots els punts de barbacoa dels berenadors i ha avisat que es denegaran les sol·licituds que es presentin per a realitzar enceses de foc, suspenent les que ja s’havien autoritzat, com ara els coets de la festa major de Pal. Ordino també s'ha sumat al tancament i a la prohibició de l'encesa de foc.

Des de Protecció Civil es demana a la població extremar les precaucions i fan un seguit de recomanacions per passar millor la calor, com tancar les finestres i persianes de casa on toca el sol, hidratar-se, utilitzar roba lleugera i de colors clars i tenir cura dels col·lectius més vulnerables, com els nens i les persones grans.