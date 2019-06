La conductora va donar 0,85 grams per litre en el control practicat després de l’accident

Una dona no resident de 57 anys va ser arrestada ahir per la policia després d’haver atropellat un home, resident de 52 anys, a l’altura del número 20 de l’avinguda de Tarragona i d’haver donat positiu en el posterior control d’alcoholèmia. La víctima va ser traslladada ràpidament a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li van practicar diferents proves i descartada cap lesió de gravetat se li va donar l’alta amb un diagnòstic de policontusions.

Els fets van passar pels volts de les 13.30 hores, quan els serveis d’emergència de l’hospital, una ambulància dels bombers i una patrulla de la