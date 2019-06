Vela, Alís i Baró, candidats a la nova executiva del PS

Susanna Vela com a presidenta, Gerard Alís com a primer secretari i Pere Baró com a secretari d’organització són els principals càrrecs de l’única candidatura que es presentarà per dirigir el partit en el congrés que se celebrarà dissabte i que la militància haurà d’aprovar. Fins ara Vela era la primera secretària, Alís va ser conseller general el mandat passat i Baró, vocal del comitè executiu i coordinador de les joventuts socialdemòcrates.

El congrés també servirà per definir l’estratègia de cara a les comunals.