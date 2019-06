Tancada al trànsit la carretera de l'Hortell per fomentar el ciclisme

Govern prohibirà el pas de vehicles de 8.30 a 17.30 hores fins al setembre

El Govern ha aprovat el tancament del trànsit rodat a partir de l’1 de juliol fins al 15 de setembre a la carretera general CG-3, des de l’edifici de l’Hortell fins a la Coma del Forat, per evitar la contaminació atmosfèrica a la zona i posar fre al deteriorament del paisatge, així com possibilitar el desenvolupament de noves activitats a l’estació d’Ordino Arcalís, com és la bicicleta, ja que aquest tram ha estat final d’etapa en diverses ocasions de proves ciclistes com el Tour o la Vuelta. El tancament al trànsit rodat serà entre les 8.30 i les 17.30 hores