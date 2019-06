El projecte inclou un mirador i la construcció d’un centre d’oci amb diversos restaurants temàtics de tots tipus de preus

La construcció del telefèric que ha d’unir Andorra la Vella amb el pic de Carroi comença a concretar-se de manera definitiva més de deu anys després que l’empresa Doppelmayr presentés el projecte. El pla de reforma del centre històric de la capital, que va donar a conèixer la cònsol Conxita Marsol dijous passat, preveu la instal·lació del giny. I la condició imprescindible de trobar inversors privats per tirar endavant el projecte ja no és un escull insalvable. El màxim responsable de Saetde, Joan Viladomat, va mantenir fa dues setmanes una reunió amb Marsol al comú per mostrar-li el seu interès