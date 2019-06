El nou president dels Joves Liberals afirma que la prioritat després de les eleccions era formar un Govern de coalició, ja que els governs en minoria provoquen inestabilitat

Té 30 anys i porta una dècada a Liberals d’Andorra. Després de ser tresorer i responsable de relacions internacionals dels Joves Liberals, Antoni Puig afronta el repte de ser el president d’aquesta secció de la formació.



Què implica ser el president dels joves liberals?

Jo ja estava a l’executiva com a tresorer i responsable de relacions internacionals. Com a president hauré de gestionar l’executiva, però tots fem de tot. Com que estem amb els joves liberals mundials, vam haver de crear uns estatuts i havíem de tenir els càrrecs, però tots fem de tot.



Quina era la seva tasca com a responsable de