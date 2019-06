El Tribunal de Comptes censura el cost del plec de bases del casino

El Tribunal de Comptes, en l’informe elaborat amb els números del Consell Andorrà Regulador del Joc (CRAJ) censura que l’entitat fes pagar 3.000 euros a les empreses que volien retirar el plec de bases per optar a la llicència del casino. “El CRAJ ha requerit el pagament de 3.000 euros per l’obtenció del plec de bases que regeix el concurs internacional per a la licitació de la construcció i explotació d’un casino de joc”, indica l’informe, per afegir que “aquest ingrés no està tipificat a la Llei que regula el CRAJ i pot ser contrari al principi de publicitat que