Jocs SA confia que se li atorgui la llicència per al casino

La societat ha treballat perquè es pugui enllestir el complex de joc en un termini de dos anys

Jocs SA assegura que ha donat resposta a tots els requeriments del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) en aquest darrer any, per la qual cosa confia que “en els propers dies” se li atorgui definitivament la llicència per construir el casino. Així ho va informar la societat ahir en un comunicat en el qual explica que no ha deixat de treballar per desenvolupar les feines prèvies necessàries per fer realitat el projecte del casino en un termini de dos anys, que és el temps que especifica el plec de bases a partir que es concedeix la llicència: “Els diversos