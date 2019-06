L'EFA aposta per l'aeroport per reactivar el comerç

Els ponents de la conferència del Cicle d'Empresa Familiar qualifiquen d'optimista el futur del comerç al Principat, però opinen que cal apostar per un turisme d'alt nivell i aportant producte de qualitat

Els empresaris aposten per la logística i l'aeroport per reactivar el comerç Imma Ribes, Rosa Pons, Jaume Serra, Francesc Pallàs i José Luis Nueno al cicle d'empresa familiar Eva Bosch

Actualitzada 21/06/2019 a les 16:25

Redacció Andorra la Vella

L'Empresa Familiar Andorrana (EFA) té molt clar que s'ha d'apostar per la logística i les infraestructures, com l'aeroport, per reactivar el comerç del país. Així ho han exposat els ponents del XXIè cicle d'empresa familiar i qualitat Imma Ribes, Rosa Pons, Jaume Serra, Francesc Pallàs i José Luis Nueno, professor del departament de Direcció Comercial d'IESE Business School durant la taula rodona "El comerç en l'empresa familiar" a Anyós Park. Els empresaris coincideixen en la importància de tenir un aeroport, ja sigui a Andorra o a la Seu d'Urgell, i també en qualificar d'optimista el futur del comerç al Principat, però apostant per un turisme d'alt nivell i aportant producte de qualitat. Francesc Pallàs, Director General de Viladomat ha exposat que Andorra té unes potencialitats, "una estructura d'esquí que permet veure el futur en positiu però encara hem de resoldre alguns problemes, com la logística en la duana. Hem de pujar el valor afegit i aportar productes de qualitat".

Al cicle també hi ha participat Xavier Fernàndez Pons, professor de Dret Internacional Públic a la Universitat de Barcelona, parlant sobre l’acord d’associació i els avantatges i els inconvenients d’una eventual supressió de la duana. El professor ha explicat que no s'ha de veure l'acord com una vareta màgica que solucionarà els problemes del comerç andorrà, sinó que el mateix empresariat ha de ser qui aposti per tenir idees i dur a terme activitats al país.





