El SAAS corregeix les irregularitats dels complements salarials

L'organisme emprava mesures no reglades com pagar la totalitat dels cost dels àpats dels sanitaris de guàrdia o l'adjudicació de despatxos externs sense licitació pública

Hospital Nostra Senyora de Meritxell El centre hospitalari Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 21/06/2019 a les 18:57

Redacció Andorra la Vella

El Saas està corregint les irregularitats d'una sèrie de complements salarials que es van implementar fa 25 anys, tal com va ordenar el Tribunal de Comptes l'any 2016. Aquestes incidències eren "drets no recollits pel reglament de personal" que es posaven a la pràctica des d'aleshores, i que inclouen beneficis com el cost dels àpats dels treballadors, els quals es pagaven en la seva totalitat en cas d'estar de guàrdia i parcialment per a la resta, o el lloguer de despatxos de consulta externa de l'Hospital sense licitació de concurrència pública. Tot i que el reglament es va actualitzar l'any passat, aquest tipus d'irregularitats no es van poder retirar en tractar-se, segons informes jurídics, de "drets adquirits i consolidats" dels professionals, motiu pel qual el Saas només ha pogut esperar fins que s'han produït jubilacions, baixes o acords consensuats amb els professionals sanitaris que es beneficiaven de la mesura. Així, l'organisme va modificant pràctiques passades que no s'ajustaven a les lleis actuals, com la correcció de la regularització de la cotització de prestacions a la Cass, fet que es va dur a terme l'any 2017.