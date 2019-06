Ubach es mostra prudent amb la ministra Pallarés

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, encara es mostra prudent amb la nova ministra de Funcio Pública i Reforma de l’Administració, Judith Pallarés. Arran la reunió que va mantenir dimarts amb membres del Sindicat del Personal de l’Administració General (Sipaag) per tractar la modificació de la Llei de Funció Pública, Ubach es va mostrar optimista, però amb cautela. “No tenim motius per no ser optimistes amb la senyora Pallarés, però tampoc teníem motius amb la senyora Descarrega”, assenyala el secretari general de l’USdA, qui recorda que la relació amb l’anterior ministra no va ser la