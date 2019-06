Els dos estudis de viabilitat encomanats per la CCIS avalen la construcció d’aquesta infraestructura tot

i que destaquen que és un projecte ambiciós

L'aeroport a Andorra costaria entre 500 i 700 milions d'euros El diversos estudis que s'han realitzat semblen demostrar que és factible dur a terme un projecte d'aquestes dimensions

Carles Faneca Andorra la Vella

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) estima que el projecte per construir un aeroport a Andorra podria arribar a tenir un cost de 700 milions d’euros. “La valoració del cost del projecte podria oscil·lar entre els 500 i els 700 milions d’euros, claus en mà”, va explicar el director de la Cambra, Miquel Armengol, durant la presentació del pla de desenclavament d’Andorra, que es va dur a terme ahir al Centre de Congressos conjuntament amb els especialistes francesos que han dut a terme els dos estudis que avalen l’aeroport fins ara. La presentació es va realitzar davant d’una nodrida presència d’actors polítics i econòmics del país, com ara el cap de Govern, Xavier Espot.

Armengol considera que, tot i que encara no s’ha dut a terme l’estudi econòmic, aquesta seria l’estimació de la despesa que pot generar la construcció d’aquesta infraestructura. El president de la Cambra manifesta que ja ha rebut inputs positius sobre el projecte, així com el contacte de possibles inversors que es farien càrrec del cent per cent del projecte a canvi de la concessió. Però Armengol manifesta que han estat contactes molt embrionaris, ja que el projecte encara no es troba en aquesta fase. “Un cop es facin els estudis que resten i el tema mediambiental, si Govern vol seguir amb el projecte llavors és quan vindrà tot el tema econòmic”, va manifestar.

El president de la Cambra va destacar la compatibilitat d’aquest aeroport amb el de la Seu d’Urgell. D’altra banda, Ramon Ginesta, vicepresident de la CCIS, creu que aquesta futura infraestructura podria conviure amb un heliport. “El millor heliport que hi ha és un aeroport”, va manifestar sobre l’aeroport andorrà.



PROJECTE VIABLE I AMBICIÓS

Els dos estudis duts a terme per les empreses franceses relacionades amb Airbus, Navblue i CGX, van destacar la viabilitat del projecte, alhora que manifestaven que es tracta d’un projecte molt ambiciós en el qual s’ha de treballar molt. Un d’ells investiga els reglaments operacionals, mentre que l’altre analitza la viabilitat de la infraestructura. D’entre els aspectes tècnics a destacar es va confirmar que l’espai adient per dur a terme aquesta infraestructura seria Grau Roig, un espai ampli que permetrà l’arribada i la sortida d’avions, no sense la necessitat que els pilots que facin aterrar els aparells hagin de dur a terme una formació específica que es podria realitzar a través d’un programa de simulació. Segons els estudis, l’aeroport disposaria d’una pista de dos quilòmetres que permetria acollir avions comercials de mitjà recorregut Airbus A320 amb capacitat de fins a 210 passatgers, que permetria arribar a tenir un tràfic d’unes 200.000 persones anuals, arribant a fer uns cinc vols diaris.

Un cop confirmada la viabilitat del projecte en els dos primers estudis, mancaria una tercera anàlisi, en aquest cas d’impacte mediambiental i acústic.

