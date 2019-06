Andorra Telecom assessorarà les empreses perquè automatitzin tasques

Serviran perquè les companyies puguin portar a terme treballs reduint la intervenció humana

Andorra Telecom oferirà a les empreses serveis de consultoria per automatitzar els seus processos. Així es va anunciar ahir durant la jornada d’innovació anomenada Benvinguts al món de l’automatització, que va organitzar la parapública per donar a conèixer els avantatges d’aquest tipus de serveis i els darrers avenços en aquest àmbit amb ponències i casos pràctics. Els últims ponents de la jornada van ser Antonio Jiménez, responsable d’automatització i eines de supervisió d’Andorra Telecom, i Albert Alegria, enginyer desenvolupador d’automatització, que va assegurar que, malgrat que la parapública encara no ofereix serveis d’automatització a empreses, ho farà “properament”. “Estaríem encantats