Trenta urbans practiquen la conducció en moto

L'ACA ha organitzat un curs teòric i pràctic pels agents de circulació comunals d'Andorra la Vella amb motiu de la campanya 'Missió Zero Accidents'

Trenta agents comunals practiquen la conducció en moto Un dels agents fent una prova al circuit d'eslàlom Alexandra Muratet

Actualitzada 14/06/2019 a les 13:43

Redacció Andorra la Vella

Una trentena d'agents comunals del Servei de circulació del comú d'Andorra la Vella ha participat aquest matí en el curs de conducció segura que l'ACA ha organitzat amb motiu de la campanya Missió Zero Accidents. Segons el secretari general de l'Automòbil Club d'Andorra, Toti Sasplugas, la que la missió "és fomentar la seguretat dels motoristes i els agents go són a diari". Tanmateix, Sasplugas ha afirmat que aquesta formació és la primera vegada que es fa i que han rebut un balanç positiu, ja que és molt important "per entendre coses de la motos que un no sap i que poden evitar accidents".

Els urbans han après les condicions i característiques de la conducció en motocicleta i les han posat en pràctica en un circuit instal·lat a l'aparcament d'autobusos de davant de Govern. Els instructors de l'ACA els han fet rodar per tres tipus diferents de circuits: Un per controlar la frenada a gran velocitat, un de tipus eslàlom i un tercer destinat a l'estabilitat de la moto.