La xifra de turistes baixa un 1,3% a l'hivern

Andorra Turisme atribueix el descens a la falta de neu i destaca l'increment del nombre d'excursionistes un 3,4%

La campanya d'hivern s'ha saldat amb un descens del nombre de turistes de l'1,3% i un increment dels excursionistes, els visitants que no dormen al país, d'un 3,4%, segons les dades presentades avui, que revelen que l'afluència total al Principat ha estat de 3,4 milions de persones, un 1,3% per sobre del 2018. El gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha assenyalat que tot i que l'objectiu fixat era créixer un 2,1% les dades "no són alarmants" i s'ha mostrat optimista perquè ha recordat que l'afluència de turistes ha registrat un augment sostingut des del 2012. Budzaku ha atribuït la baixada de turistes a "la falta de neu i que les condicions metereològiques no han acompanyat" durant la temporada d'esquí i la ministra de Turisme, Verònica Canals, ha remarcat que l'estratègia ha de ser buscar turisme de qualitat, la desestacionalització i que Andorra no sigui només una destinació d'hivern i que els objectius han de ser "augmentar les pernoctacions i el consum dels visitants".

Les xifres presentades aquest matí mostren una davallada de les pernoctacions d'4,2% amb una mitjana de 3,4 nits que es manté respecte a temporades anteriors. Els visitants que no han fet estada a Andorra freguen els dos milions, amb un increment del nombre de francesos del 8,9% i un descens dels espanyols del 3,1%.

Des d'Andorra Turisme s'ha ressaltat la feina que es fa per millorar la informació sobre els visitants que arriben al país i que ha fet que el Big Data es converteixi en l'eix vertebrador del departament. Budzaku ha explicat que s'està treballant amb Actua per conèixer pel mòbil als turistes i que s'ha signat un conveni amb Visa per saber l'edat i nacionaliat dels visitants i afinar més el coneixement de la gent que visita el Principat.