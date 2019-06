La CEA reclama que s'agilitzin els tràmits pels emprenedors

Els responsables de la patronal s'han reunit amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre d'Economia i empresa, Jordi Gallardo, per traslladar-los diversos temes "prioritaris"

13/06/2019

Redacció Andorra la Vella

La Confederació Empresarial Andorrana (Cea) vol que els tràmits dirigits als emprenedors siguin més àgils. Els responsables de la patronal i el president, Gerard Cadena, s'han reunit avui amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, per transmetre diverses qüestions pendents que la Cea considera "prioritàries". L'executiva de la patronal creu que s'ha de simplificar les tramitacions relatives a processos d'obertura de comerços, locals i establiments, així com la creació de societats.

Cadena també ha traslladat als membres de Govern la manca de prioritat a la contractació d'empreses andorranes, tant pel que fa a la compra de productes com a la contractació de serveis. Segons la Cea, l'administració hauria de contractar proveïdors locals sempre que un producte o servei pugui serr subministrat o prestat per una empresa del país. Els responsables de la patronal també han remarcat la importància de participar en el pacte d'estat sobre el futur de la Cass, de reprendre les converses sobre la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea, i de treballar conjuntament en l'organització de la Cimera Iberoamericana del 2020.