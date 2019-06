El lletrat de Silvestre denuncia que la meitat dels defensors estan imputats o processats

L’advocat xilè Gonzalo Boye va denunciar ahir que des de la justícia del Principat “s’intenta acoquinar” els lletrats defensors del cas BPA. El també advocat de Carles Puigdemont va argumentar que sis dels dotze advocats personats a BPA “han acabat imputats”. “És una dada que no és menor”, va afirmar, i va admetre no haver “vist” mai aquesta situació, que va titllar de “preocupant”.

Precisament, Gonzalo Boye va comparèixer ahir per explicar el treball que està fent en representació del lletrat Josep Anton Silvestre davant les instàncies internacionals. I és que, segons el xilè, des que va començar la instrucció del