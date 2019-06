Actualitzada 13/06/2019 a les 06:51

Ahir al matí es van iniciar les proves de selectivitat al Cetap-Telecentre de la Seu d’Urgell, on un total de 167 alumnes pirinencs de segon curs de batxillerat s’examinaran fins avui. Per primera vegada també s’examinaran 50 estudiants que han cursat batxillerat a Andorra, si bé només ho faran de matèries específiques per incrementar la seva nota d’accés.