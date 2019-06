FEDA inicia les obres de la xarxa de calor

La primera fase de la infraestructura donarà calefacció aquest hivern al Centre esportiu dels Serradells i als edificis d'Andorra la Vella més pròxims al Centre de Tractament de Residus

Actualitzada 12/06/2019 a les 12:16

La xarxa de calor que donarà calefacció a tota Andorra la Vella de manera sostenible ja està en marxa. Des d'aquest matí Feda ha començat la primera fase de les obres, situades a la zona de la Comella, que serviran per aprofitar la calor residual del Centre de Tractament de Residus i convertir-la en calefacció i aigua calenta. L'objectiu és que els edificis pròxims a la central puguin rebre subministrament aquest mateix hivern, així com el Centre esportiu dels Serradells, i que l'any 2020 es completi la infraestructura fins a arribar al Camp del Consell a través del carrer de la Grau i una part de la Baixada del Molí. La instal·lació consisteix en unes canonades que transporten la calor en forma d'aigua calenta. La construcció, adjudicada a l'empresa UTE Copsa-Acsa per un import d'1.726.810 euros, també contribuirà a una millora de la qualitat de l'aire i servirà per eliminar les calderes de gasoil dels edificis d'Andorra la Vella. La segona fase es desenvoluparà durant el 2021 i abastirà el tram de la Baixada del Molí, el carrer Prat de la Creu i Prada Motxilla.