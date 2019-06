Prova pilot per eliminar les bosses d'un sol ús

L’objectiu de Medi Ambient és que s’utilitzin altres materials per envasar productes com les fruites i les verdures

El Govern està preparant una campanya per reduir l’impacte de les bosses d’un sol ús. A través del ministeri de Medi Ambient, es portarà a terme una prova pilot amb grans superfícies del país en la qual se substituiran les bosses de plàstic que s’utilitzen per envasar la fruita i la verdura per bosses de malla o d’altres materials com el compostatge, que està fet amb materials naturals i es desfà al cap de poc. Segons va explicar el secretari d’estat de Medi Ambient, Marc Rossell, la prova estava programada perquè comencés el dia 5 de juny, coincidint amb la