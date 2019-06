La família recorrerà al Superior i al TC contra l’arxivament de la querella contra els Mallol i Patrick Pérez

La família Cachafeiro esgotarà totes les vies legals fins al final per intentar buscar una sortida negociada amb la família Mallol per a resoldre la finalització de contracte del Punt de Trobada. Els propietaris del negoci recorreran al Tribunal Superior i al Constitucional contra la recent decisió del tribunal de Corts d’arxivar la querella interposada pels Cachafeiro contra la família Mallol (propietària del terreny on s’ubica el Punt de Trobada) i Patrick Pérez (apoderat de Pyrénées) en què se’ls acusava d’un delicte major d’estafa en grau de temptativa i d’estafa processal. L’acusació es basa en el fet que els Cachafeiro