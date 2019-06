Vint-i-dos aspirants a ocupar quatre places per ser bomber

Vintidos aspirants, dinou homes i tres dones, van participar ahir en la prova la Cours-Navette que es va fer al pavelló Joan Alay, en una de les darreres proves que han de superar per aconseguir una de les quatre places que obre el cos de bombers aquest any, i cobrir les bacants generades per jubilacions. En un principi es van presentar 27 aspirants, dels quals tres van quedar descartats perquè no van superar la prova escrita i dos més, van caure en les físiques.

En les primeres, es demanaven certs coneixements tan d’història com de les institucions andorranes, mentre que per