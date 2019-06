Immersió cultural

Els alumnes de quart d’ESO de l’escola andorrana d’Ordino han volat fins al Marroc, on han conegut la realitat dels seus “germans” de l’escola de Khamlia.

Els viatges de final de curs són un moment especial per a qualsevol alumne. Surts de casa, deixes els pares, estàs amb amics i els professors actuen més com els segons que com els primers. Són dies de festa i si viatges a un altre país la diversió i l’aprenentatge s’uneixen sense ni que te n’adonis. Això és el que els ha passat als 86 alumnes de quart d’ESO de l’escola andorrana d’Ordino que van tornar ahir del seu viatge per terres del Marroc, on van poder fer el guiri però també van conèixer els seus “germans” de l’escola del