López diu que és “una ofensa” i Pintat que és una “vergonya” la quantitat de secretaris d’Estat

El PS i terceravia han mostrat la seva indignació després que el ministre portaveu del Govern, Eric Jover, detallés el passat dimecres que l’executiu, que ja compta amb 12 ministres, tindrà a més 12 secretaris d’Estat. El cap de l’oposició i president del Partit Socialdemòcrata, Pere López, ha titllat “d’ofensa a la ciutadania” els nomenaments dels números dos dels ministeris perquè entén que és una xifra “absolutament excessiva”, tenint en compte que haurien de servir per a aquelles àrees on el ministre no arribi. “Per nosaltres aquest nombre és una veritable ofensa a la ciutadania perquè és absolutament excessiu. Per