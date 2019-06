Més de la meitat dels andorrans defensarien el país en cas d’una hipotètica guerra, mentre que un de cada tres no andorrans també ho faria

El 57,5% dels andorrans estarien disposats a lluitar per Andorra en una hipotètica guerra, tal com es desprèn de les dades registrades a la setena onada de l’Enquesta Mundial de Valors, World Values Survey (WVS), en la qual ha participat el Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans amb el suport de la Fundació Julià Reig. El mateix informe assenyala que entre la població no andorrana aquest percentatge disminueix fins al 36,5%, una relació “lògica” per als tècnics del CRES però que és molt destacable. Quant al total de la població, el percentatge de persones que estarien disposades