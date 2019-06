Els secretaris d'Estat tindran un sou brut de 4.800 euros

El Govern ha acordat eliminar la forquilla salarial que hi havia la passada legislatura i que tots els membres rebin la quantitat mínima estipulada

Actualitzada 05/06/2019 a les 19:25

Redacció Andorra la Vella

Tots els secretaris d'Estat cobraran el mateix sou: 4.800 euros bruts al mes. Així ho ha fet saber el ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. El Govern ha acordat eliminar la forquilla salarial que hi havia durant la passada legislatura i fer que tots els membres percebin la mínima mensualitat del rang que es feia servir fins ara. Jover ha reconegut que tot i la mesura, la despesa serà superior, ja que el nombre de secretaries d'Estat ha augmentat fins a dotze. En aquest sentit, el consell de ministres també ha aprovat el nomenament de Salustià Chato com a secretari d'estat d'Economia i empresa i el de Marc Ballestà per Afers Financers Internacionals, que juraran el càrrec durant les pròximes setmanes, la de Joan León a Justícia i Interior i la de Marc Rossell com a secretari d'estat de Medi Ambient.

