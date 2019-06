Vilarrubla referma la intenció de reduir les places d'eventuals

El ministeri d’Educació continuarà realitzant concursos per reduir les places ocupades per eventuals consolidant-les, tal com es va fer durant la darrera legislatura. La ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, va refermar el compromís que ja va prendre el ministeri amb Eric Jover al capdavant. “La idea és seguir fent concursos per donar més estabilitat al sistema i també a les persones que durant anys han ocupat unes places menys estables”, va manifestar ahir la titular d’Educació. Vilar­rubla va voler explicar que tot i la “mala experiència” que va comportar l’edicte anul·lat del 2016, en què un dels professors va perdre la