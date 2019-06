La policia sanciona 88 motoristes en 508 controls

La campanya de seguretat, que s'ha realitzat entre el 13 i el 31 de maig, ha permès enxampar 33 conductors que no respectaven la senyalització horitzonal

Actualitzada 04/06/2019 a les 12:00

Redacció Andorra la Vella

La policia ha sancionat un total de 88 motoristes durant la campanya de seguretat que s'ha dut a terme entre el 13 i el 31 de maig. Els agents han aturat a 508 conductors, dels quals el 17,32% han infringit un total de 106 articles del codi de la circulació. Entre aquests destaquen 33 persones per no respectar la senyalització horitzontal, 22 motoristes que no duien el rebut d'assegurança malgrat tenir-lo i 22 que no disposaven del distintiu de la ITV en vigència. La campanya tenia com a objectiu incidir en les condiciones tècniques i administratives de les motocicletes i detectar comportaments imprudents dels conductors per tal de reduir el nombre d'accidents.