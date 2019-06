El departament de Sistemes d’Informació preveu solucionar-ho avui

Una incidència en el sistema informàtic del Govern va afectar des de primera hora d’ahir diferents serveis de Tràmits de l’administració. L’avaria no es va poder resoldre i no es va poder fer cap tràmit ni al Govern ni als comuns durant tota la jornada d’ahir. El departament de Sistemes d’Informació de l’executiu va estar treballant des del matí per restablir tan aviat com es pogués el sistema amb l’objectiu que avui el servei estigui operatiu, segons va informar el Govern en un comunicat de premsa.

Una avaria tècnica en una placa d’un servidor, s’assenyala en el mateix comunicat, va afectar