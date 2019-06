El ministeri d’Afers Socials serà qui s’encarregarà de treballar l’equitat entre homes i dones

El Govern descarta la creació d’una secretaria d’Estat d’Igualtat durant aquesta legislatura, segons fonts properes a l’executiu. La decisió de no apostar per aquesta figura s’entén per la intenció de l’executiu de no crear més secretaries d’Estat de les que existeixen actualment. Segons el Govern, serà el ministeri d’Afers Socials, amb Víctor Filloy al capdavant, qui s’encarregarà de treballar tots els temes que tinguin a veure amb la igualtat entre homes i dones, tal com ha succeït fins ara. Precisament la d’Afers Socials és l’única secretaria del gabinet ministerial que encara no té titular, conjuntament amb la d’Esports.

