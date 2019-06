“Èxit” d'assistència a la tercera mostra de Turisme Actiu

La mostra de Turisme Actiu, Muntanya i Salut (Tamis) va celebrar ahir la seva tercera edició a la zona escaldenca de Prat del Roure. Durant tota la jornada l’afluència de gent va ser constant gràcies a les activitats per a tots els públics, distribuïdes entre diferents parades i jocs infantils, i al bon temps. Precisament, la consellera de Promoció Econòmica d’Escaldes-Engordany, Sandra Tomàs, es va congratular per “l’èxit” de participació i va agrair el fet que cada comú del país va instal·lar una carpa per informar sobre les seves activitats estivals. “Estem just a l’inici de la temporada i és