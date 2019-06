La doctora Santolària apunta que el 5% dels pacients de la Unitat de Conductes Addictives són fumadors

La Unitat de Conductes Addictives (UCA) de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell va atendre 21 persones que volien ajuda per deixar de fumar al llarg del 2018. Una xifra inferior a la del 2017, quan un total de 32 fumadors van passar per l’UCA. Ho va explicar ahir la coordinadora clínica de la Unitat, Angelina Santolària, en el marc del Dia Mundial sense Tabac, que va posar en relleu que únicament un 5% dels 550 pacients de l’UCA són els fumadors. “Les persones que venen a la unitat poden fer-ho per iniciativa pròpia i consideren que necessiten ajuda o poder