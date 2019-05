La unitat de conductes addictives atén 21 fumadors

En el Dia mundial sense tabac s'ha celebrat un acte a la plaça de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb accions de sensibilització i ioga

Un 5% dels pacients de conductes addictives són fumadors Classe de ioga a la plaça de l'hospital amb motiu del Dia mundial sense tabac Eva Bosch

Actualitzada 31/05/2019 a les 18:31

Redacció Andorra la Vella

Dels 550 pacients que es tracten a la unitat de conductes addictives de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, només un 5% correspon a persones fumadores. Així ho ha explicat la Coordinadora de la unitat de conductes addictives, Angelina Santolària, afegint que el nombre d'usuaris ha disminuït d'un any a l'altre, "l'any 2017 vam tenir 32 demandes i el 2018 n'hem tingut 21, és a dir, que s'ha disminuit el nombre de fumadors, el que passa que la demanda tampoc és massa elevada". També han pogut comprovar que cada vegada les dones fumen més.

L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell està adherit a la xarxa d'hospitals sense fum i amb motiu del Dia mundial sense tabac ha celebrat un acte a la plaça del centre portant a terme una sèrie d'accions, tant de sensibilització i formació com d'actuacions específiques amb col·lectius de risc. L'acte ha constat d'una classe de ioga i d'una taula informativa i de sensibilització del tabac, amb un aparell mesurador del monòxid de carbó que hi ha en l'aire expirat i un test per conèixer el grau de dependència del fumador.

