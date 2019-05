Dos homes romanesos van ser jutjats ahir pel Tribunal de Corts per un ciberatac a una empresa andorrana, a la qual van provocar un perjudici de 32.000 euros. Els processats van entrar en la centraleta de la companyia per fer trucades internacionals amb comissió.

Trucades des de Romania Els processats van accedir a la centraleta de trucades a través d'Internet.

Actualitzada 30/05/2019 a les 12:41

Rubén Pinedo Andorra la Vella

Lucrar-se amb la comissió de les trucades internacionals. Aquest va ser l’objectiu de dos homes de nacionalitat romanesa que van ser jutjats ahir pel Tribunal de Corts acusats d’un delicte d’estafa informàtica. Els processats no van comparèixer a la Batllia, però un treballador de l’empresa andorrana afectada va comparèixer per explicar el modus operandi dels ciberdelinqüents.

Els fets van ocórrer l’any 2012, quan els sistemes operatius de les empreses no tenia una seguretat tan potent com avui dia. Els dos processats van aprofitar una vulnerabilitat en el software d’una empresa per accedir a la seva centraleta de trucades, que funcionava a través d’Internet, un procediment que, segons es va explicar al judici, no requeria un elevat coneixement informàtic. Un cop dins, els acusats van fer-se passar per un usuari autoritzat per utilitzar la línia telefònica i van realitzar diverses trucades interna­cionals que comportaven una comissió, una part de la qual els corresponia previ acord amb els receptors. En total van efectuar 620 trucades a països com Zimbàbue, Guinea, Sierra Leone i altres d’arreu del món, en una operació que va provocar un perjudici econòmic de 32.000 euros a l’empresa. Al judici es va explicar que el ciberatac es va portar a terme en cap de setmana perquè cap treballador pogués assabentar-se tant de l’existència d’un intrús a la centraleta com de les múltiples trucades que es van efectuar. El treballador que va comparèixer va explicar que van poder descobrir els processats a través del seu IP, un número que identifica la interfície d'un dispositiu, gràcies al fet que aquests van realitzar una sèrie de trucades entre ells per comprovar que l’atac informàtic havia resultat un èxit.

El ministeri fiscal va demanar per als acusats tres anys de presó i una multa de 16.000 euros per a cadascun, així com l’emissió d’una ordre de detenció internacional. Les defenses, per la seva part, van manifestar que no es van poder posar en contacte amb els representats de cara al judici, però de qualsevol manera van demanar l’absolució d’ambdós. L’advocat d’un es va remetre a la declaració que va fer quan va ser detingut a Romania, en la qual va assegurar no haver comès el delicte. D’altra banda, l’advocat de l’altre acusat apunta que el fet que l’única adreça IP que es va trobar com a responsable de les trucades pertanyés a l’ordinador del primer processat absol el seu representat del ciberatac.