La policia va poder certificar que no presentava cap signe de violència

El cos de Galina, la dona russa de 69 anys que portava desapareguda des del diumenge 19, va ser trobat sense vida ahir al matí. Va ser un amic de la família que havia sortit a buscar la dona qui va descobrir el cadàver al Rec del Solà, prop del domicili de la resident, al carrer Parc Guillemó. L’home va trucar a la policia i diversos agents es van desplaçar fins al lloc per procedir a l’aixecament del cadàver. Avui està previst que es faci l’autòpsia per poder aclarir les causes de la mort, però fonts policials van decretar que