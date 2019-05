El director de l’Oficina digital d’Andorra Telecom tancava la llista nacional de DA

Cesar Marquina deixarà la tasca professional a Andorra Telecom per incorporar-se al Govern com a número dos del ministeri d’Ordenament Territorial. Un nou secretari d’Estat que se suma als altres set que, per ara, configuren la segona línia política de l’executiu tricolor de DA, Liberals i Ciutadans Compromesos. Cesar Marquina és actualment director de l’Oficina digital d’Andorra Telecom però ja estava implicat en el projecte demòcrata. En les darreres eleccions ocupava un lloc simbòlic a la llista nacional de DA, el 14, el que la tanca.

Ara per ara, únicament un secretari d’Estat ha pres possessió del càrrec, Landry Riba, que