La policia busca des de diumenge passat una dona resident de 69 anys desapareguda. La dona, de nacionalitat russa, va estar ingressada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell recentment i des d’allà va manifestar en diverses ocasions que volia tornar al seu país. Una vegada donada d’alta i ja al seu domicili, va marxar sense que els seus familiars se n’adonessin. En aquest moment, els seus familiars van començar a buscar-la sense èxit, per la qual cosa es van dirigir a la policia per denunciar la seva desaparició.

La policia va iniciar la investigació comprovant la possible ruta que la desapareguda